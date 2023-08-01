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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي: لا "مخاطر فورية" على إمدادات الطاقة النووية

Lebanon 24
01-08-2023 | 13:43
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أعلنت وكالة إمداد الطاقة النووية التابعة للاتحاد الأوروبي (يوراتوم) لشبكة CNN أن إمدادات الطاقة النووية في الاتحاد لن تتأثر بشكل كبير على المدى القصير إذا خفضت النيجر صادراتها من اليورانيوم.

وقالت وكالة يوراتوم في بيان: "المرافق لديها مخزونات كافية لمواجهة حالة توقف عمليات التسليم من النيجر".
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وأضافت الوكالة: "المرافق لديها مخزونات كافية لمواجهة حالة توقف عمليات التسليم من النيجر"، مُشيرة إلى أن احتياطي الاتحاد الأوروبي يمكن أن يستمر لمدة ثلاث سنوات بناء على التقديرات.

استحوذت النيجر على 4.7% من إنتاج اليورانيوم العالمي في عام 2021، بما يساوي 2248 طنًا، مما يجعلها سابع أكبر منتج، وفقًا لأحدث البيانات من يوراتوم.

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