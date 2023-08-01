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عربي-دولي

وثائق سريّة تكشف.. رئيسة وزراء إسرائيليّة سابقة كانت تُريد إقامة "دولة فلسطينيّة"

Lebanon 24
01-08-2023 | 14:20
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كشفت وثيقة سرية تعود إلى عام 1970 أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير فكرت بـ"إقامة دولة فلسطينية".
 
وبحسب الوثائق التي نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن مائير، طرحت على وزرائها قيام دولة فلسطينية بعد ثلاث سنوات من حرب الأيام الستة.
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ونقلت "هآرتس" عن مائير قولها، بحسب الوثيقة، "أنا مستعدة لسماع ما إذا كان هناك بصيص أمل بالنسبة لدولة عربية مستقلة في يهودا والسامرة (مستخدمة الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وربما في غزة أيضا"، وأضافت "إذا أطلقوا عليها اسم فلسطين فليكن، ما الذي أهتم به؟".
 
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن مائير "رفضت فكرة أن تكون القدس عاصمة هذه الدولة". (الجزيرة)
 
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