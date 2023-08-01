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السلطات العراقية تعتقل أفراد شبكة من مهربي الدولار

Lebanon 24
01-08-2023 | 16:06
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أعلنت السلطات العراقية اعتقال "شبكة من كبار المهربين والمضاربين بالدولار"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وذكر جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان أنه نفذ "حملة واسعة لملاحقة المهربين للعملة"، مؤكدا "الإطاحة بأكبر شبكات التهريب بحوزتهم 14 مليون دولار معدة للتهريب".
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وأضاف، أن "المتهمين الملقى القبض عليهم اعترفوا باتخاذ شركات وهمية كغطاء لتهريب العملة"، مبينا ان "شبكة التهريب الملقى القبض عليها تتألف من 11 متهما في بغداد".

وأشار إلى "الإطاحة بـ12 متهما بتهريب العملة في محافظات البصرة وديالى والمثنى بحوزتهم أكثر من 300 مليون دينار (نحو 200 ألف دولار بسعر السوق المحلية).
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