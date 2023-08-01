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إتّهامات جنائية لترامب للمرة الثالثة في 4 أشهر

Lebanon 24
01-08-2023 | 18:30
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وُجهت إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اتهامات جنائية للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وهذه المرة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020.
وجاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل. ويتصدر ترامب السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.
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ووُجِّهت الاتهامات في إطار تحقيق أجراه المحقق الخاص جاك سميث حول مزاعم بسعى ترامب إلى عكس خسارته أمام منافسه الديموقراطي جو بايدن.
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