تحذير من خطر نشوب صدام عسكري بين الولايات المتحدة وإيران

حذّرت وكالة "أسوشيتد برس" من أن "خطر نشوب صدام عسكري بين الولايات المتحدة وإيران يبقى احتمالاً قائماً".

وأشارت إلى أن "التعزيزات العسكرية الأميركية الأخيرة إلى منطقة الشرق الأوسط إشارة إلى أن النزاع بين البلدين بشأن برنامج طهران النووي يستمر في التفاقم، مع عدم وجود أي حلول في الأفق".

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وأشار التقرير إلى أنه "رغم رغبتها في التركيز على الصين وروسيا، وجدت واشنطن أنه من الصعب عليها الخروج من الشرق الأوسط، خصوصاً مع قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات إنتاج السلاح النووي بعد انهيار اتفاق عام 2015، وسط غياب أي مؤشر على أن الدبلوماسية ستحيي الاتفاق قريباً، وأيضاً مع استئناف إيران في الأسابيع الأخيرة مضايقة واحتجاز السفن التي كانت تحاول عبور مضيق هرمز".

وسرد التقرير بدء الجيش الأميركي في بناء حشود بالمنطقة في الأشهر الأخيرة، بدءاً من الدورية الأميركية ـ الفرنسية ـ البريطانية المشتركة في "هرمز"، ووصول طائرات A10 الحربية إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات ونشر مقاتلات F35 الأسبوع الماضي في المنطقة، إضافة الى نشر وحدة مشاة البحرية في المنطقة لأول مرة منذ نحو عامين.

وذكر أن "التحركات الأميركية لفتت انتباه إيران، حيث قام وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان بإجراء اتصالين بنظيريه في الكويت والإمارات"، مشدداً على أنه "يمكننا أن نحقق السلام والاستقرار والتقدم في المنطقة من دون وجود الأجانب". (الجريدة الكويتية)