Advertisement

عربي-دولي

في النيجر... اعادة فتح الحدود البرية والجوية مع خمسة بلدان

Lebanon 24
01-08-2023 | 23:02
A-
A+
Doc-P-1093508-638265531804604378.jpg
Doc-P-1093508-638265531804604378.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعيد فتح الحدود البرية والجوية للنيجر مع خمس دول حدودية، بعد نحو أسبوع على إغلاقها في أعقاب انقلاب أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.

ئوأعلن أحد العسكريين التابعين للمجلس العسكري في وقت متأخر من الثلاثاء عبر التلفزيون الوطني، أنه "أعيد فتح الحدود البرية والجوية مع الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد اعتبارا من اليوم".
Advertisement

ويأتي قرار إعادة فتح الحدود قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة نهائية لاستعادة النظام الدستوري في النجير، أعطتها الأحد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي لم تستبعد أيضا استخدام "القوة" إذا لم يجرِ احترام هذه المهلة.

وهبطت أول طائرة فرنسية تقلّ 262 شخصا أجلوا من النيجر، في مطار شارل ديغول ليل الثلاثاء الأربعاء حسبما أكّد مصدر في المطار لوكالة فرانس برس.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد يوم الثلاثاء وبحثا التطورات في كل من النيجر والسودان.

وأضافت الوزارة في بيان: "الوزير بلينكن ورئيس المفوضية فكي أكدا مجددا الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي المتمثلة في الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم".

ورحب الطرفان بالقيادة الإقليمية والتعاون لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.(سكاي نيوز عربية) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:50 | 2023-08-02
06:12 | 2023-08-02
05:59 | 2023-08-02
05:33 | 2023-08-02
05:30 | 2023-08-02
05:28 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24