"التآمر ضد الدولة الأميركية".. اتهام جنائي جديد لترامب واستدعاؤه للمثول أمام المحكمة

Advertisement

على خلفية جهوده لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وُجّه الاتهام أمس الثلاثاء إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهو التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إليه في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.وعلى أثر تحقيق أشرف عليه المدعي الخاص جيك سميث، اتُّهم المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ"التآمر ضد الدولة الأميركية" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.وجاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل. ويتصدر ترامب السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.وقال سميث في مؤتمر صحافي إن الهجوم على الكابيتول عام 2021 غذّته "أكاذيب" ترامب، مؤكدا أنه سيسعى إلى "محاكمة سريعة" للرئيس السابق.وشدد سميث على أن المدعى عليه، ترامب، "عرقل وظيفة أساسية في عملية قبول الحكومة الأميركية، والمتمثلة في جمع العد والتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية".وذكر أن لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء، وأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بما لا يدع مجالاً للشك، في محكمة قانونية".وتقرر استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن يوم 3 آب، وتكليف القاضية تانيا شوتكان بالقضية.وتم توجيه اتهامات إلى 6 أشخاص بتهمة التآمر مع ترامب في محاولة سرقة تغيير نتائج انتخابات عام 2020.وتقع لائحة الاتهام الموجهة ضد ترمب في 45 صفحة، وتتضمن 4 تهم مرتبطة بانتخابات 2020.وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال ترامب إنه يتوقّع أن يوجّه إليه المدّعي العام الفيدرالي سيمث قريبا اتّهاما جنائيا جديدا، وهو ما حدث بالفعل.وفي منشور على منصّته "تروث سوشال"، كتب: "سمعت أن المختل جاك سميث، وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجّه اتّهاما زائفا جديدا إلى رئيسكم المفضّل، أنا، عند الساعة 17,00 (21,00 بتوقيت غرينتش)".وعلّقت حملة ترامب، على الاتهامات الجنائية الجديدة التي وجهت إليه للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وهذه المرة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020.وصنّفت الحملة الاتهامات الجديدة الموجهة ضد ترامب ضمن محاولات الرئيس جو بايدن للتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024.(العربية)