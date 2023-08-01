حرب المسيّرات تشتعل من جديد.. انفجارات تهز كييف (فيديو)

أعلن فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف ومسؤول عسكري ان وحدات مضادة للطائرات أسقطت طائرات مسيرة هاجمت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء فيما سقط حطام الطائرات المسيرة في ثلاث مناطق دون وقوع إصابات.



وذكر كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام أن حطاما سقط في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف وأن أضرارا لحقت بمبنى غير سكني، مضيفا أن فرق الطوارئ انتقلت إلى الموقع.



وأكد كليتشكو أن حطاما سقط أيضا في منطقة سياتوشين في غرب العاصمة، مضيفا أن النيران اشتعلت في شجرة.



من جانبه، قال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن حطاما سقط كذلك في فناء بمنطقة هولوسيفسكي بالقرب من وسط المدينة مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى غير سكني.



ولم يتحدث أي من المسؤولين عن حدوث إصابات.



ورفعت الحكومة التحذيرات من غارات جوية في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها وأغلب المناطق الأخرى في أوكرانيا.



ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي الدفاعات الأوكرانية للمسيرات الروسية.

LARGE EXPLOSIONS IN KYIV 🇺🇦



⚡️⚡️ The 🇷🇺 has sent an estimated 30 🇮🇷 Iran-made drones towards Kyiv.



Typically, the rounds of drone are precursors to missile strikes.



Fortunately, as the video shows: 🇺🇦 is becoming better at striking-down the terrorists regimes’ toys. pic.twitter.com/mHY2QYjb3Q — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 2, 2023 Advertisement

وعلى الجانب الروسي، قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، إن روسيا أسقطت، أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة فوق حي بالمدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم، ويوجد بها الأسطول الروسي في البحر الأسود.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين حربيتين بالبحر الأسود على بعد 340 كيلومتراً جنوب غربي سيفاستوبول ودمرتهما.(وكالات)



