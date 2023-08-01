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عربي-دولي

حرب المسيّرات تشتعل من جديد.. انفجارات تهز كييف (فيديو)

Lebanon 24
01-08-2023 | 23:33
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أعلن فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف ومسؤول عسكري ان وحدات مضادة للطائرات أسقطت طائرات مسيرة هاجمت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء فيما سقط حطام الطائرات المسيرة في ثلاث مناطق دون وقوع إصابات.

وذكر كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام أن حطاما سقط في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف وأن أضرارا لحقت بمبنى غير سكني، مضيفا أن فرق الطوارئ انتقلت إلى الموقع.

وأكد كليتشكو أن حطاما سقط أيضا في منطقة سياتوشين في غرب العاصمة، مضيفا أن النيران اشتعلت في شجرة.

من جانبه، قال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن حطاما سقط كذلك في فناء بمنطقة هولوسيفسكي بالقرب من وسط المدينة مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى غير سكني.

ولم يتحدث أي من المسؤولين عن حدوث إصابات.

ورفعت الحكومة التحذيرات من غارات جوية في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها وأغلب المناطق الأخرى في أوكرانيا.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي الدفاعات الأوكرانية للمسيرات الروسية.
 
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وعلى الجانب الروسي، قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، إن روسيا أسقطت، أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة فوق حي بالمدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم، ويوجد بها الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين حربيتين بالبحر الأسود على بعد 340 كيلومتراً جنوب غربي سيفاستوبول ودمرتهما.(وكالات)

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