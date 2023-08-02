المأساة تتكرر... 8 أشخاص لقوا حتفهم داخل بئر في الجزائر

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انتشلت الحماية المدنية لولاية سطيف بالشرق الجزائري، أمس الثلاثاء، جثث 8 أشخاص لقو حتفهم داخل بئر ببلدية معاوية دائرة بني عزيز.ووفق المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، فإن الأشخاص الثمانية تتراوح أعمارهم مابين 15 إلى 50 سنة كانوا بصدد تنظيف البئر بعمق 15 متر، مع وجود مضخة بداخله. وتم إخراج الضحايا من طرف أعوان الحماية المدنية في تدخل على الساعة 13سا35د.وأردفت المصادر أن سبب الوفاة هو الاختناق بالغاز المحروق الصادر عن المحرك.وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 3 شاحنات تدخل، 4 سيارات إسعاف، غطاسين وفرقة التدخل والبحث في الأماكن الوعرة. (العربية)