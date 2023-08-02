بعد هجوم موسكو... روسيا ترد بمسيّرات على كييف وأوديسا





الهجوم الأحدث

Advertisement استهدف أحدث هجوم روسي مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وفقما نقلت وكالة "فرانس برس" عن حاكم المنطقة التي تقع فيها المدينة، الأربعاء. شنت روسيا هجوما بطائرات مسيّرة، ليل الثلاثاء الأربعاء، على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا الساحلية، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية في ميناء الأخيرة وبنيتها التحتية الصناعية.استهدف أحدث هجوم روسي مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وفقما نقلت وكالة "فرانس برس" عن حاكم المنطقة التي تقع فيها المدينة، الأربعاء.

قال الحاكم أوليغ كيِبر إن الهجوم الروسي بالطائرات المسيّرة دمر بعضا من البنية التحتية في الميناء.

أضاف أنه نتيجة للهجوم، اندلعت النيران في منشآت الميناء وبنية تحتية صناعية في المنطقة، كما تضرر مصعد من جراء القصف الروسي.

لفت إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى المكان، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات من جراء الهجوم.



مسيّرات على كييف

كانت روسيا شنت قبل ذلك هجوما على العاصمة كييف بالطائرات المسيّرة، قال مسؤولون في أوكرانيا إنه جرى إحباطه.

قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف ومسؤول عسكري إن وحدات مضادة للطائرات أسقطت طائرات مسيرة هاجمت العاصمة الأوكرانية، فيما سقط حطام الطائرات المسيرة في ثلاث مناطق دون وقوع إصابات.

وذكر كليتشكو عبر تطبيق "تلغرام" أن حطاما سقط في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف وأن أضرارا لحقت بمبنى غير سكني.

أكد كليتشكو أن حطاما سقط أيضا في منطقة سياتوشين في غرب العاصمة، مضيفا أن النيران اشتعلت في شجرة.

من جانبه، قال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن حطاما سقط كذلك في فناء بمنطقة هولوسيفسكي بالقرب من وسط المدينة مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى غير سكني.

ولم يتحدث أي من المسؤولين عن حدوث إصابات.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي الدفاعات الأوكرانية للمسيرات الروسية.





استهداف موسكو المتكرر

هاجمت طائرة مسيّرة برجا تجاريا في حي الأعمال بوسط موسكو، الثلاثاء.

كان هذا البرج قد تعرض لهجوم مماثل قبل أيام.

كتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق تلغرام، الثلاثاء: "جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي خلال محاولتها التحليق فوق موسكو".

تابع: "إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي كما حدث في المرة الأخيرة. واجهة المبنى في الطابق 21 تضررت".

وجرى إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

ونادرا ما كانت موسكو الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية مستهدفة منذ بدء النزاع في أوكرانيا، إلى أن وقعت هجمات عدة بطائرات مسيّرة هذا العام.

ويعد هجوم الثلاثاء الأحدث في سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طاولت الكرملين ومدنا روسية متاخمة لأوكرانيا، وقد حملت روسيا كييف المسؤولية.(سكاي نيوز عربية)



