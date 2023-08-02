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عربي-دولي

تونس: إقالة رئيسة الحكومة.. والأمم المتحدة ترفض طرد المهاجرين

Lebanon 24
02-08-2023 | 00:39
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أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، ان الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وعيّن أحمد الحشاني خلفا لها.

وكان حشاني يعمل في البنك المركزي التونسي، ودرس في كلّية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعيّد مدرّسا، حسب ما قال في صفحته على موقع "فيسبوك".
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وخلال أداء رئيس الحكومة الجديد اليمين بقصر قرطاج، أكد سعيد "أن هناك تحديات كييرة لا بد أن نرفعها بإرادة قوية للحفاظ على الوطن.. سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا، وتحقيق العدل المنشود، ولن نعود أبدا للوراء".

وصدرت دعوات من أحزاب مساندة لمسار 25 تموز ، إلى جانب منظمات من بينها اتحاد الشغل، للمطالبة برحيل حكومة بودن، على خلفية فشلها في التعاطي مع مختلف الأزمات المالية والاقتصادية التي واجهتها البلاد .

وتعيش تونس أزمة مالية غير مسبوقة، وسط تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9مليار دولار.

يذكر أن سعيد عيّن بودن رئيسة للحكومة التونسية في 29 أيلول 2021، وتولت منصبها رسميا في 11 تشرين الأول من العام ذاته، وهي أول امرأة تتولى منصب رئاسة الحكومة في بلادها والوطن العربي.

الأمم المتحدة تنتقد "طرد" تونس للمهاجرين
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء إن المنظمة تعبر عن قلقها الشديد إزاء "طرد" تونس للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحدود الليبية والجزائرية.

وأضاف المتحدث في بيان، أن عددا من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود الليبية بينما لا يزال المئات، بينهم نساء وأطفال، عالقين في أوضاع سيئة للغاية وسط نقص في الماء والغذاء.

وأشار حق إلى أنه "يجب حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة".(العربية)

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