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هجوم إرهابي في أبين في اليمن.. يوقع قتلى وجرحى

Lebanon 24
02-08-2023 | 00:49
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قتل 5 جنود يمنيين وأصيب 4 آخرون، ، في هجوم إرهابي شنته عناصر من تنظيم القاعدة في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال متحدث باسم القوات اليمنية المشتركة: إن "عناصر إرهابية شنت هجوماً على مواقع ووحدات القوات المشاركة في عملية (سهام الشرق) بمديرية مودية شرقي عاصمة المحافظة زنجبار".
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ومنذ 22  آب 2022، أطلقت القوات اليمنية المشتركة عملية "سهام الشرق" لمكافحة التنظيمات الإرهابية في أبين.

وأضاف المتحدث باسم القوات المشتركة، أن "العناصر الإرهابية هاجمت موقعاً ترابط فيه قوات من اللواء الثاني دعم وإسناد على مدخل وادي عومران، وأدى الهجوم إلى مقتل 5 جنود، أثناء عملية تبادل إطلاق النار".

كما أصيب في الهجوم 4 آخرون.
وأشار إلى أن العناصر الإرهابية تسللت من مناطق خارج مسرح عملية "سهام الشرق"، وتحديداً من محافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين. 

وأضاف: "استخدمت تلك العناصر أثناء هجومها مدفعية الهاون وأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة".

ولفت إلى أن القوات المشتركة تواصل ملاحقة العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار في الجبال المحاذية لمحافظتي شبوة والبيضاء.

وفي 18 أيلول 2022، أعلنت القوات المشتركة سيطرتها الكاملة على معسكر "عومران" الاستراتيجي، أكبر معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في أبين.
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