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عن 89 عاما.. وفاة رئيس ساحل العاج الأسبق هنري كونان بيديه

Lebanon 24
02-08-2023 | 01:24
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عن 89 عاما، توفي رئيس ساحل العاج الأسبق، هنري كونان بيديه ، وهو أحد أقدم السياسيين الذين هيمنوا على الحياة السياسية في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا لفترة طويلة.

وأكد أقارب لرئيس ساحل العاج الأسبق نبأ وفاته لوكالة "رويترز".
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وكان بيديه رئيسا لساحل العاج منذ 1993 حتى الإطاحة به في عام 1999.

وخاض محاولة فاشلة للعودة إلى منصبه في انتخابات الرئاسة التي فاز بها منافسه السياسي الرئيس الحسن وتارا عام 2020.

وكان يبلغ حينها 86 عاما.

ولم يتضح بعد كيف توفي بيديه.(سكاي نيوز)


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