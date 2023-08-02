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برشقة واحدة قضت على أكثر من 20 عنصرا أوكرانيا.. ما هي منظومة "الشمس الحارقة" الروسية؟

Lebanon 24
02-08-2023 | 01:31
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ذكرت قناة "روسيا اليوم" ان طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك" ("الشمس الحارقة")، تمكن برشقة واحدة فقط من القضاء على أكثر من 20 عنصرا معاديا قرب كراسني ليمان بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال أحد عناصر الطاقم للصحفيين: "قمنا قبل فترة وجيزة فعلا بتنفيذ المهمة الأخيرة. وكان ذلك في فترة الليل وتمكنا من تدمير الهدف المحدد بالكامل الذي كان أحد تجمعات عناصر العدو. وتطلب ذلك الحد الأدنى من الذخيرة. تمكن طاقمنا برشقة واحدة فقط من القضاء على أكثر من 20 عنصرا معاديا وتدمير عدة قطع من المعدات الحربية".
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ووفقا له، تدمير هذه القوة المعادية بعناصرها وعتادها، تطلب فقط ثلاثة صواريخ. بعد الانتهاء من تنفيذ المهمة، رصدت مسيّرة جوية معادية موقع الراجمة، ولكن الطاقم قام بسرعة بتغيير موقعها وفشل العدو في استهدافها.

يشار إلى أنه في هذا النوع من الراجمات النارية الثقيلة، يتم استخدام قذائف صاروخية غير موجهة بداخلها خليط كيميائي. وعند وقوع القذيفة على الهدف تنفجر وتنشر سحابة غازية تشتعل مخلفة في المكان حرارة عالية جدا وضغط مرتفع.

وستسفر هذه الضربة عن القضاء على كل القوى الحية الموجودة في المكان، لأن الغاز المذكور سينتشر في كل مكان: في جميع المناطق المحصنة في المركبات القتالية. وهذا يعني أنه سيتم القضاء على كل من في المكان المستهدف.(روسيا اليوم)





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