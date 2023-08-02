بلينكن يهاتف رئيس النيجر المعزول.. وتداول فيديو للقوات الفرنسية في نيامي

في آخر تطورات الانقلاب في النيجر، هاتف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، رئيس النيجر محمد بازوم الذي عزله قادة الانقلاب العسكري قبل أيام، في وقت رصد شريط فيديو انتشار جنود فرنسيين على أرض مطار العاصمة نيامي.



مكالمة بلينكن

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا بشأن المكالمة الهاتفية بين بلينكن وبازوم.



وأكد بلينكن دعم بلاده المستمر والثابت لرئيس النيجر محمد بازوم.



وشدد بلينكن خلال اتصال مع بازوم على أن الولايات المتحدة ترفض الجهود المبذولة لقلب النظام الدستوري.



وقال إن بلاده تقف إلى جانب شعب النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين في دعم الحكم الديمقراطي واحترام سيادة الدولة والقانون وحقوق الإنسان.



قوات فرنسية في نيامي

إلى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر عناصر من الجيش الفرنسي ببزاتهم العسكرية وأسلحتهم النارية في مطار عاصمة النيجر، نيامي.



وفي إحدى اللقطات يتحدث جندي فرنسي مع أشخاص مدنيين يبدو أنهم من الرعايا الفرنسيين أو الأوروبيين الراغبين في مغادرة النيجر.

🇳🇪 France to evacuate citizens from Niger pic.twitter.com/APzkNkqKEh — Spriter Team (@SpriterTeam) August 1, 2023 Advertisement

وكانت فرنسا باشرت، مساء أمس الثلاثاء عملية إجلاء جوي لمدنيين فرنسيين وأوروبيين من النيجر إثر انقلاب الأسبوع الماضي.



وهذه أول عملية إجلاء بهذا الحجم من منطقة الساحل حيث تكررت الانقلابات منذ 2020.(سكاي نيوز)



