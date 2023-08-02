بعد إقالة رئيس القوة الصاروخية والنووية.. هكذا ستتأثر الذراع الضاربة للصين

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عقب تعيين الصين قيادة جديدة للقوة المسؤولة عن ترسانتها الصاروخية والنووية، إثر استبعاد قادتها للتحقيق معهم في قضايا فساد، عبّرت وسائل إعلام محلية عن مخاوف بشأن سلامة هذه القوة أو حدوث خلل في إدارتها.وفق ما بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "CCTV"، فإن وانغ هوبين، نائب القائد السابق للبحرية، سيصبح القائد الجديد لقوة الصواريخ بجيش التحرير الشعبي، بينما سينتقل شو شي شنغ من قيادة المسرح الجنوبي ليصبح المفوض السياسي لهذه القوة.تم الإعلان عن تعييناتهم، حيث تمت ترقية كل من وانغ وشو من رتبة فريق إلى رتبة جنرال، في حفل أقيم الإثنين، ولم يخدم أي جنرال في القوة من قبل.ماذا حدث الساعات الأخيرة؟يوم الأحد الماضي، كشفت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع التابعة للجنة العسكرية المركزية الصينية (CMC)، تحقق مع جنرالات بتهم بفساد، بعضهم من مطوّري الترسانة النووية والصاروخية.المتهمون هم لي يوتشاو، القائد الثالث للقوة الصاروخية، وأحد أقوى القيادات العسكرية، ونائباه السابق والحالي تشانغ تشن تشونغ، وليو جوانجبين.سوء السمعة بدأ يلاحق جنرالات في القوة الصاروخية بعد تعاملاتهم مع الشركات ذات الصلة بأمور الدفاع.هناك مخاوف من سلامة جميع الصواريخ النووية الاستراتيجية؛ نظرا لتشعب علاقات المقبوض عليهم.وحث الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، الأسبوع الماضي، الجيش على تكثيف جهوده للتصدي للفساد، خلال خطاب ألقاه في قاعدة جوية في سيتشوان قبل الذكرى السنوية لتأسيس جيش التحرير الشعبي."قرار غير مسبوق" وترقب أميركيقرار نقل وانغ من بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني إلى القوة الصاروخية غير مسبوق، ولاقى نقدا محليا كبيرا؛ خوفا من سوء إدارة سلاح بهذه الأهمية.ويعقب الخبير العسكري جمال الرفاعي، على هذه المخاوف بقوله ان" إقالة جنرال كبير داخل الجيش بسبب فساد ليست الأولى، لكن ما يثير الضجة أن القائد الصيني القديم للقوة الصينية له صيت كبير داخل البلاد، وكان مقربا من الرئيس الصيني."وأشار إلى ان إقالته بهذه الطريقة تؤكد جدية القيادة السياسية في التصدي للفساد، لكن من الوارد أن تتأثر القيادة الصاروخية، خاصة أن الرئيس الجديد لها لم يخدم فيها مطلقا، وكان يعمل في البحرية، وقطاع الصواريخ بالغ الأهمية؛ لأن الصين تعول عليه في أي نزاع ينشب مع تايوان." (سكاي نيوز)