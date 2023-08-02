بعد سلسلة من حوادث الاعتداء على ضباط مرور... اجراءات رسمية في العراق

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بدأت إجراءات رسمية في العراق بعد سلسلة من حوادث الاعتداء على ضباط مرور خلال الأيام القليلة الماضية.ونقلت قناة "السومرية"، الثلاثاء، عن ضابط في دائرة علاقات وإعلام المرور العامة، حيدر محمد مجيد، تأكيده أن "وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة ستشكل آمرية لمتابعة حالات الاعتداء على رجال المرور".وقال مجيد إنه تم "توقيف المرأتين اللتين اعتدتا على ضابط المرور في منطقة الحارثية".وأضاف أن "توجيهات وزير الداخلية من خلال البيان الأخير بخصوص الحادثة، أكدت أن أي شخص يعتدي على رجال المرور سيتم محاسبته".كما أكد أنه تم "إلقاء القبض على الشخص المعتدي على رجل المرور في شارع المتنبي".ويوم الجمعة الماضي، انتشر فيديو على الإنترنت لسيدتين قامتا بـ"الاعتداء بالأيدي والشتائم على ضابط مرور في بغداد".والأحد الماضي، حاول سائق سيارة أجرة (تاكسي) دهس رجل مرور في شارع المتنبي بالعاصمة بغداد.وقبيل هاتين الحادثتين، هدد النائب، هيثم الفهد، قوة أمنية بـ"تكسير أرجلهم في حال اعتراض موكبه الذي كان يقل عناصر غير مصرح لها بدخول المنطقة الخضراء".(الحرة)