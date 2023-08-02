Advertisement

عربي-دولي

بعد سلسلة من حوادث الاعتداء على ضباط مرور... اجراءات رسمية في العراق

Lebanon 24
02-08-2023 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1093590-638265677488229561.png
Doc-P-1093590-638265677488229561.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بدأت إجراءات رسمية في العراق بعد سلسلة من حوادث الاعتداء على ضباط مرور خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت قناة "السومرية"، الثلاثاء، عن ضابط في دائرة علاقات وإعلام المرور العامة، حيدر محمد مجيد، تأكيده أن "وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة ستشكل آمرية لمتابعة حالات الاعتداء على رجال المرور".
Advertisement

وقال مجيد إنه تم "توقيف المرأتين اللتين اعتدتا على ضابط المرور في منطقة الحارثية".

وأضاف أن "توجيهات وزير الداخلية من خلال البيان الأخير بخصوص الحادثة، أكدت أن أي شخص يعتدي على رجال المرور سيتم محاسبته".

كما أكد أنه تم "إلقاء القبض على الشخص المعتدي على رجل المرور في شارع المتنبي".

ويوم الجمعة الماضي، انتشر فيديو على الإنترنت لسيدتين قامتا بـ"الاعتداء بالأيدي والشتائم على ضابط مرور في بغداد".

والأحد الماضي، حاول سائق سيارة أجرة (تاكسي) دهس رجل مرور في شارع المتنبي بالعاصمة بغداد.

وقبيل هاتين الحادثتين، هدد النائب، هيثم الفهد، قوة أمنية بـ"تكسير أرجلهم في حال اعتراض موكبه الذي كان يقل عناصر غير مصرح لها بدخول المنطقة الخضراء".(الحرة) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:50 | 2023-08-02
06:12 | 2023-08-02
05:59 | 2023-08-02
05:33 | 2023-08-02
05:30 | 2023-08-02
05:28 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24