30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
36
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد سلسلة من حوادث الاعتداء على ضباط مرور... اجراءات رسمية في العراق
Lebanon 24
02-08-2023
|
03:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت إجراءات رسمية في العراق بعد سلسلة من حوادث الاعتداء على ضباط مرور خلال الأيام القليلة الماضية.
ونقلت قناة "السومرية"، الثلاثاء، عن ضابط في دائرة علاقات وإعلام المرور العامة، حيدر محمد مجيد، تأكيده أن "وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة ستشكل آمرية لمتابعة حالات الاعتداء على رجال المرور".
Advertisement
وقال مجيد إنه تم "توقيف المرأتين اللتين اعتدتا على ضابط المرور في منطقة الحارثية".
وأضاف أن "توجيهات وزير الداخلية من خلال البيان الأخير بخصوص الحادثة، أكدت أن أي شخص يعتدي على رجال المرور سيتم محاسبته".
كما أكد أنه تم "إلقاء القبض على الشخص المعتدي على رجل المرور في شارع المتنبي".
ويوم الجمعة الماضي، انتشر فيديو على الإنترنت لسيدتين قامتا بـ"الاعتداء بالأيدي والشتائم على ضابط مرور في بغداد".
والأحد الماضي، حاول سائق سيارة أجرة (تاكسي) دهس رجل مرور في شارع المتنبي بالعاصمة بغداد.
وقبيل هاتين الحادثتين، هدد النائب، هيثم الفهد، قوة أمنية بـ"تكسير أرجلهم في حال اعتراض موكبه الذي كان يقل عناصر غير مصرح لها بدخول المنطقة الخضراء".(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تلوث في الطعام والمياه والثلج.. اليكم نتائج عينات المطعم الذي أُقفل بعد تسمم أكثر من 60 شخصا
Lebanon 24
تلوث في الطعام والمياه والثلج.. اليكم نتائج عينات المطعم الذي أُقفل بعد تسمم أكثر من 60 شخصا
08:25 | 2023-08-01
01/08/2023 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة راغب علامة تدفع احدى معجباته بقوة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
زوجة راغب علامة تدفع احدى معجباته بقوة.. هذا ما حصل
00:19 | 2023-08-02
02/08/2023 12:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المركز الوطني للجيوفيزياء يحسمها... هل حصلت هزّة أرضيّة في لبنان؟
Lebanon 24
المركز الوطني للجيوفيزياء يحسمها... هل حصلت هزّة أرضيّة في لبنان؟
10:06 | 2023-08-01
01/08/2023 10:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نجحت في الثانوية العامة.. الفنان الشهير ينشر صورة لابنته الجميلة "جنى"
Lebanon 24
نجحت في الثانوية العامة.. الفنان الشهير ينشر صورة لابنته الجميلة "جنى"
09:20 | 2023-08-01
01/08/2023 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
24 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى... حفل يتحول إلى "كارثة" فما الذي جرى؟
Lebanon 24
24 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى... حفل يتحول إلى "كارثة" فما الذي جرى؟
07:45 | 2023-08-01
01/08/2023 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:50 | 2023-08-02
الأردن يعلن القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى البلاد
06:12 | 2023-08-02
محمد بن زايد يصل إلى الأردن في زيارة رسمية
05:59 | 2023-08-02
حادثة مرعبة... طائرة سقطت وانفجرت قرب محطة للوقود شاهدوا الفيديو
05:33 | 2023-08-02
حريق هائل في مدينة بورصة التركية يلتهم 10 مصانع.. وفيديو يوثق حجم الكارثة
05:30 | 2023-08-02
بعد قرارها بإجلاء مواطنيها.. هل خسارة فرنسا مكسب لروسيا في النيجر؟ "The Spectator" تُجيب
05:28 | 2023-08-02
روسيا تستهدف ميناء ومخازن للحبوب في منطقة أوديسا
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
02/08/2023 14:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
02/08/2023 14:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
02/08/2023 14:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24