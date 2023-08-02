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عربي-دولي

بنس يوجه أقوى إدانة لترامب.. هذا ما قاله

Lebanon 24
02-08-2023 | 03:06
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بعدما وجهت إليه 4 تهم جنائية تتعلق بجهوده للتشبث بالسلطة وإلغاء نتائج انتخابات 2020، وجه نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، أمس الثلاثاء، أقوى إدانة حتى الآن للرئيس السابق دونالد ترامب.

وكتب بنس في بيان: "لائحة الاتهام اليوم بمثابة تذكير مهم: أي شخص يضع نفسه على الدستور يجب ألا يكون أبدًا رئيسًا للولايات المتحدة". وأوضح بنس "بلدنا أهم من رجل واحد، ودستورنا أهم من مهنة أي رجل. وفي السادس من كانون الثاني طالب الرئيس السابق ترامب بأن أختار بينه وبين الدستور لقد اخترت الدستور، وسأفعل ذلك دائما".
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وقال بنس إنه سيكون لديه المزيد ليقوله عن لائحة الاتهام بعد أن قرأها، لكنه كرر أيضًا شعورًا شائعًا، مشيرًا إلى أن لائحة الاتهام الأخيرة "تعني المزيد من الحديث عن 6 كانون الثاني والمزيد من التشتيت".

وقال بنس في إشارة إلى ترامب: "كأميركيين، يعني ترشيحه أن هناك اهتمامًا أقل بالسياسات الاقتصادية الكارثية التي ينتهجها جو بايدن التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء الولايات المتحدة بخلاف الفساد مع هنتر".

ووعد بنس، في بيانه أمس الثلاثاء، بإعادة النزاهة إلى المنصب. وكتب "بصفتي رئيسًا لكم، لن أتخلى عن شبر واحد في الدفاع عن أميركا أو شعبنا أو قيمنا، وأعدكم سأفعل ذلك بطريقة تتفق مع قسمي بالدستور وشخصية ولياقة الشعب الأميركي. سنعيد النزاهة والكياسة إلى الحياة العامة حتى نتمكن من تقديم حلول حقيقية للتحديات التي تعاني منها أمتنا".

ويترشح كل من بنس وترامب للرئاسة في عام 2024.

وتوضح لائحة الاتهام كيف كان موقف بنس في مؤامرة ترمب المزعومة للبقاء في منصبه، والتي بلغت ذروتها في 6 كانون الثاني 2021 والهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي.(العربية)

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