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عربي-دولي

روسيا تُهاجم ميناء ومخازن للحبوب في منطقة أوديسا.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
02-08-2023 | 03:21
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أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر إن طائرات مسيّرة روسية هاجمت في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، ميناء ومنشآت لتخزين الحبوب بالمنطقة الساحلية الواقعة بجنوب أوكرانيا، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المنشآت.
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وكتب على تطبيق تليغرام أنه لم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية لقطاعي الزراعة والموانئ في أوكرانيا بعد انسحابها من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الطائرات المسيرة جاءت من ناحية البحر الأسود.

وأضافت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه لأول مرة منذ انتهاء اتفاق الحبوب وصلت العديد من سفن البضائع إلى ميناء إسماعيل عبر البحر الأسود يوم الأحد.

واستهدف هجوم روسي آخر في أواخر حزيران، الميناء الواقع بدلتا نهر الدانوب، ما ألحق أضرارا بمخازن الحبوب.

انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية
وفي ميدانيات الصراع الروسي الأوكراني أيضا قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف ومسؤولون عسكريون، إن انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، وأضافوا أن وحدات مضادة للطائرات تصدت للهجمات التي شنت بطائرات مسيرة.(العربية)

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