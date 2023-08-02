التوترات بين الروس والحلفاء الغربيين تتفاقم... ما علاقة انقلاب النيجر؟

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بدأت الحكومات الأوروبية إجلاء مواطنيها من النيجر، بعد أن أثار الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا التوترات بين حلفاء موسكو في المنطقة والدول التي عملت بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".وتُظهر عمليات الإجلاء، التي قادتها فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، أن "الحكومات الأوروبية تعتقد أن هناك خطرا متزايدا على مواطنيها في النيجر، التي كانت تعتبر محورية في جهود الولايات المتحدة لمحاربة المسلحين الإسلاميين في منطقة الساحل جنوب الصحراء".ويشعر مسؤولون غربيون بالقلق من أن المجلس العسكري الذي احتجز رئيس النيجر المنتخب، محمد بازوم، الأسبوع الماضي قد "يطور علاقات أوثق مع روسيا، خاصة إذا قطعت فرنسا والولايات المتحدة المساعدات العسكرية"، وفقا للصحيفة.وحمل متظاهرون مؤيدون للانقلاب، الأحد، أعلاما روسية ولافتات تطالب بخروج فرنسا من النيجر، وألقى بعضهم الحجارة على السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي.وشغلت الأنباء عن انقلاب النيجر، وهي دولة تتوسط قارة أفريقيا ولها حدود مع دولتين عربيتين هما ليبيا والجزائر، دوائر القرار في الغرب ووسائل الإعلام بشكل كبير منذ بضعة أيام.شغلت الأنباء عن انقلاب النيجر، وهي دولة تتوسط قارة أفريقيا ولها حدود مع دولتين عربيتين هما ليبيا والجزائر، دوائر القرار في الغرب ووسائل الإعلام بشكل كبير خلال الأيام الماضية.ولا تمتلك النيجر، التي تتذيل قوائم أفقر دول العالم، التأثير التجاري أو الجيوسياسي الذي تتمتع به دول أخرى تتعرض لأزمات، لكنها تعتبر بالنسبة لكثير من المحللين "آخر حليف موثوق به للغرب في القارة الأفريقية"، كما يشير تقرير لأسوشيتد برس.والأحد، سار آلاف من داعمي الانقلاب في شوارع العاصمة، نيامي، وهم يحملون، بالإضافة إلى أعلام بلادهم، أعلام روسيا، ويرددون هتافات تشيد بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتندد بفرنسا، المستعمر السابق للبلاد.وفي نهاية المسيرة، أشعل المتظاهرون النار في بوابة السفارة الفرنسية لدى النيجر، قبل أن تفرقهم قوات الجيش والشرطة.وفي شهادته أمام الكونغرس الأميركي، منتصف يوليو الماضي، قال جوزيف ساني، نائب رئيس مركز أفريقيا في المعهد الأميركي للسلام، إن روسيا "أعادت إحياء اهتمامها بأفريقيا" منذ عقد من الزمان.وأضاف ساني أن "الصين أبدت اهتماما متزايدا بالقارة خلال السنوات القليلة الماضية".ودعا ساني الولايات المتحدة وحلفاءها إلى إعادة النظر بسياستهم الأفريقية بعد "النجاح النسبي لروسيا في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسودان".وكشف الانقلاب، الذي قاده الحرس الرئاسي القوي في النيجر، عن انقسامات عميقة بين جيرانها في غرب أفريقيا، والتي شهد بعضها انقلابات منذ 2020.في المقابل، أسفر الانقلاب عن انتقادات دولية واسعة، وعلى رأسها من الولايات المتحدة حيث دعت إلى ضرورة عودة المؤسسات الديمقراطية والرئيس المنتخب، وأجرى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع بازوم، أكد خلاله دعم الولايات المتحدة "الثابت" له.وأشار ساني إلى نمط محدد تعيد روسيا من خلاله رسم موازين القوى في القارة من خلال الاضطرابات.وتزايد نفوذ روسيا في السودان بعد الأحداث الأخيرة، حيث يصطرع قادة القوات المسلحة، القريبون نسبيا من الغرب، مع قائد ميليشيا الدعم السريع، القريبة نسبيا من روسيا، وفقا لأسوشيتد برس.وتمتلك روسيا مصالح مهمة في السودان، منها مناجم للذهب.وتشير دراسة للمركز الأفريقي للدراسات إلى أن "روسيا وسعت نفوذها في أفريقيا في السنوات الأخيرة أكثر من أي لاعب خارجي آخر".وتسعى السلطات الفرنسية الى أن تنجز، الأربعاء، عمليات الإجلاء الجوي التي بدأت مساء الثلاثاء، لإخراج الرعايا المدنيين من النيجر في ظل الخشية من تدهور الأوضاع في أعقاب الانقلاب، وفقا لفرانس برس.وخصصت فرنسا مبدئيا أربع طائرات لإجلاء المدنيين، وغالبيتهم من رعاياها، في أول عملية إجلاء واسعة النطاق تقوم بها في منطقة الساحل حيث تزايدت الانقلابات العسكرية منذ عام 2020.وبررت باريس قرار الإجلاء "بأعمال العنف التي تعرضت لها سفارتنا (الأحد) وإغلاق المجال الجوي الذي يحرم رعايانا من أي إمكان لمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة".وأقلعت طائرة أولى تقل فرنسيين وآخرين مساء الثلاثاء من نيامي وحطت في مطار شارل ديغول في باريس.وأفادت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، وكالة فرانس برس أن الطائرة نقلت على متنها 262 شخصا "بينهم 12 رضيعا"، موضحة أن غالبيتهم من الفرنسيين إضافة إلى "بعض المواطنين الأوروبيين".وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الطائرة نقلت أيضا لبنانيين ونيجيريين وبرتغاليين وبلجيكيين وإثيوبيين.وفي مؤشر إلى التوتر الإقليمي، حذرت السلطات في واغادوغو وباماكو، الاثنين، في بيان مشترك، من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة "إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي".وأضافت بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك، أنهما "ترفضان تطبيق العقوبات غير القانونية وغير المشروعة واللاإنسانية ضد الشعب والسلطات النيجرية" التي اتخذتها، الأحد، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا.وعقدت قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والنيجر عضو فيها إلى جانب 14 بلدا آخر، الأحد، في أبوجا برعاية رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي يتولى رئاسة التكتل.وطلبت الجماعة في ختام القمة "الإفراج الفوري" عن بازوم و"العودة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر".ومن المتوقع أن يتوجه وفد من الجماعة برئاسة النيجيري، عبد السلام أبو بكر، الأربعاء، إلى النيجر، وفق ما أكدت مسؤولة في الجماعة ومسؤول عسكري في النيجر، طالبين عدم كشف اسميهما. (الحرة)