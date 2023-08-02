روسيا تستهدف ميناء ومخازن للحبوب في منطقة أوديسا

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أعلن مصدر في قطاع الشحن لرويترز أن ضربات نفذتها روسيا خلال الليل بطائرات مسيرة تسببت في أضرار "جسيمة" لميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب.وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للقطاع الزراعي والموانئ في أوكرانيا بعد أن رفضت موسكو تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي كان يسمح بعبور صادرات الحبوب الأوكرانية بشكل آمن.وأعلنت أوكرانيا، الأربعاء، أن روسيا قصفت بنى تحتية تابعة لميناء في منطقة أوديسا، في إطار استهدافها منشآت تستخدم لتصدير الحبوب منذ انهيار الاتفاق.وجاء في بيان للنيابة العامة "ليل الثاني من آب، نفذت القوات المسلحة الروسية هجوما بمسيرات على أوديسا وهاجم العدو منشآت تابعة للميناء وبنى تحتية صناعية مطلة على الدانوب".وأفاد المصدر أن الهجوم أحدث أضرارا أو دمارا في مصعد مستخدم للحبوب وصوامع حبوب ومستودعات، وفقا لفرانس برس.