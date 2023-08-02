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محمد بن زايد يصل إلى الأردن في زيارة رسمية

Lebanon 24
02-08-2023 | 06:12
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وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد إلى الأردن الأربعاء في زيارة رسمية.
 
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وكان في استقباله الملك عبد الله الثاني، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

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