Advertisement

عربي-دولي

الأردن يعلن القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى البلاد

Lebanon 24
02-08-2023 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1093676-638265812578465651.jpg
Doc-P-1093676-638265812578465651.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الأردني في بيان إلقاء القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى المملكة عبر الحدود الإسرائيلية الأردنية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، الثلاثاء، محاولة تسلل إسرائيلي الجنسية من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة".
Advertisement

وأضاف أن "قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب".

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الإسرائيلية حول الحادثة. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:39 | 2023-08-02
10:00 | 2023-08-02
09:45 | 2023-08-02
09:45 | 2023-08-02
09:14 | 2023-08-02
09:00 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24