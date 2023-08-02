Advertisement

عربي-دولي

خلال اتصال هاتفي... هذا ما طلبه اردوغان من بوتين

Lebanon 24
02-08-2023 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1093686-638265829105075238.jpg
Doc-P-1093686-638265829105075238.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تجنب أي "تصعيد" في البحر الأسود في إطار النزاع مع أوكرانيا، حسبما ذكرت الرئاسة التركية.

وخلال اتصال هاتفي طلب الرئيس التركي من بوتين "عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا". 
Advertisement

وشدد على "أهمية مبادرة البحر الأسود التي يعتبرها جسرا للسلام"، حسبما أفادت الرئاسة في بيان، وذلك في إشارة إلى اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو مؤخرا.

وأشار إردوغان إلى أنه "ليس من مصلحة أحد أن يتم تعطيل مبادرة البحر الأسود لفترة طويلة، وأن الدول ذات الدخل المنخفض والتي تحتاج الحبوب ستعاني كثيرا جراء توقف الاتفاقية"، حسب مراسلة "الحرة" في إسطنبول.

وأوضح الرئيس التركي أن أسعار الحبوب التي انخفضت بنسبة 23 بالمئة خلال فترة تنفيذ الاتفاقية، قد ارتفعت بنسبة 15 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين.

وجاء في بيان الرئاسة التركية أن إردوغان وبوتين اتفقا على قيام الرئيس الروسي بزيارة لتركيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:39 | 2023-08-02
10:00 | 2023-08-02
09:45 | 2023-08-02
09:45 | 2023-08-02
09:14 | 2023-08-02
09:00 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24