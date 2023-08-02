خلال اتصال هاتفي... هذا ما طلبه اردوغان من بوتين

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دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تجنب أي "تصعيد" في البحر الأسود في إطار النزاع مع أوكرانيا، حسبما ذكرت الرئاسة التركية.وخلال اتصال هاتفي طلب الرئيس التركي من بوتين "عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا".وشدد على "أهمية مبادرة البحر الأسود التي يعتبرها جسرا للسلام"، حسبما أفادت الرئاسة في بيان، وذلك في إشارة إلى اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو مؤخرا.وأشار إردوغان إلى أنه "ليس من مصلحة أحد أن يتم تعطيل مبادرة البحر الأسود لفترة طويلة، وأن الدول ذات الدخل المنخفض والتي تحتاج الحبوب ستعاني كثيرا جراء توقف الاتفاقية"، حسب مراسلة "الحرة" في إسطنبول.وأوضح الرئيس التركي أن أسعار الحبوب التي انخفضت بنسبة 23 بالمئة خلال فترة تنفيذ الاتفاقية، قد ارتفعت بنسبة 15 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين.وجاء في بيان الرئاسة التركية أن إردوغان وبوتين اتفقا على قيام الرئيس الروسي بزيارة لتركيا.