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روسيا تطلق مناورات حربية في بحر البلطيق.. وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
02-08-2023 | 07:32
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أطلقت روسيا مناورات واسعة النطاق بمشاركة عشرات القطع الحربية وآلاف الجنود في بحر البلطيق، الذي وصفته وسائل إعلام غربية قبل أسابيع بأنه تحول إلى "بحيرة الناتو" مع انضمام السويد إلى الحلف.

وعن تفاصيل مناورات "أوشن شيلد 2023"، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أطلقت مناورات "أوشن شيلد 2023"، أي "درع المحيط.
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وذكرت أن المناورات الجديدة تتم تحت إشراف قائد لقوات البحرية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.

وتسعى المناورات لفحص استعدادات القوات البحرية لحماية المصالح الروسية في منطقة مهمة من الناحية العملياتية (البلطيق).

كما تشمل المناورات محاكاة لاتخاذ تدابير لحماية الممرات البحرية وقوات النقل والبضائع العسكرية، وكذلك للدفاع عن الساحل البحري، وتشمل المناورات نحو 200 تمرين قتالي فرعي، بما في ذلك الاستخدام العملي للأسلحة.

ويشارك في التمرين أكثر من 30 سفينة حربية وزورقا، و20 سفينة دعم، و30 طائرة طيران بحري، وقوات الفضاء الروسية ونحو 6 آلاف عسكري.
 
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