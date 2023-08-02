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إقتصاد

46.6 مليار دولار أصول جهاز الاستثمار العماني

Lebanon 24
02-08-2023 | 08:37
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قال جهاز الاستثمار العماني، وهو صندوق الثروة السيادية في السلطنة، في تقرير سنوي، إن إجمالي حجم أصوله بلغ 17.897 مليار ريال عماني أيّ 46.61 مليار دولار في عام 2022.

وأضاف أن العائد على الاستثمار بلغ 8.8 بالمئة في العام الماضي، وأنه قدم للموازنة العامة توزيعات من الأرباح زادت على خمسة مليارات ريال.
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ومن بين أهم الأصول، يملك الجهاز بالكامل شركة الطاقة القابضة الرئيسية أوكيو، والتي تأسست لتجعل استثمارات النفط والغاز مركزية. (سكاي نيوز)

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