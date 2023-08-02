هل يُؤيّد الأميركيّون إرسال قوّات بلادهم إلى أوكرانيا؟

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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ استطلاعاً للرأي العام أجرته مجلة "Newsweek" بالتعاون مع شركة "Redfield & Wilton Strategies"، أظهر أن ثلث الأميركيين يؤيدون إرسال جيش بلادهم للمشاركة في النزاع إلى جانب أوكرانيا.وأشارت الدراسة، إلى أن 31٪ من الناخبين في الولايات المتحدة يؤيدون أو يؤيدون بقوة مثل هذه الفكرة، ويعارض 34٪ من الأميركيين إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا.ووفقا لها، قال ربع الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون مثل هذا الاحتمال، و10٪ أجابوا بأنه يصعب عليهم الرد.ويلفت النظر أن إرسال القوات الأميركية كان مدعوما من قبل المشاركين في الفئة العمرية من 27 إلى 42 عاما.وتم إجراء الاستطلاع على 1.5 ألف بالغ في الولايات المتحدة عبر الإنترنت. (روسيا اليوم)