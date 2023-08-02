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عربي-دولي

الأمم المتحدة: أكثر من 460 جندياً مصرياً غادروا مالي

Lebanon 24
02-08-2023 | 09:00
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أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 460 جندياً مصرياً غادروا بعثة حفظ السلام الأممية في مالي، الجمعة 28 تموز، من مدينة جاو.

وقالت إن هؤلاء الجنود قاموا على مدار أكثر من عام بمهام في ظروف صعبة، بسبب "العبوات المتفجرة البدائية التي تزرعها المجموعات الإرهابية".
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وأشارت إلى أن البعثة ساهمت في تأمين القوافل اللوجيستية وحماية المدنيين، مضيفة أن جنود القبعات الزرق المصريين، انخرطوا في نشاطات مدنية عسكرية متعددة بما في ذلك توفير المواد الغذائية، والمواد المكتبية الخاصة بطلاب المدارس، وآلاف من المواد الأخرى، والاستشارات الطبية المجانية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً.

وأضافت البعثة: "رغم أن مغادرة قوات حفظ السلام المصرية كان مخططاً لها قبل تبني مجلس الأمن قراره رقم 1960، والذي أنهي أعمال البعثة في مالي، إلا أنه يمثل خطوة أخرى نحن الانسحاب النهائي من مالي".

وأشارت إلى أنه في الأيام المقبلة ستنسحب قوات حفظ السلام التابعة للسنغال، وبوركينا فاسو، وساحل العاج، وبنغلادش.

 
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