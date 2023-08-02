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عربي-دولي

في نيجيريا... تظاهرات وإضرابات احتجاجاً على ارتفاع الأسعار

Lebanon 24
02-08-2023 | 09:14
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شهدت مدن نيجيرية تظاهرات، الأربعاء، احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود وارتفاع الأسعار، كما دعي المواطنون للإضراب تعبيراً عن رفضهم لقرار إلغاء دعم البنزين، وللمطالبة بتحسين الحد الأدنى للأجور.

وقادت النقابات العمالية هذه التظاهرات، حيث رفع المحتجون لافتات تندد بارتفاع الأسعار في مدن مثل لاجوس وولاية بيالسا النفطية، وكذلك المدن الشمالية مثل كانو وكادونا.
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وبعد أداء الرئيس بولا تينوبو اليمين في 29 أيار الماضي، أطلق جملة من الإصلاحات، بما في ذلك إلغاء دعم بعض المواد، والذي كلف البلاد 10 مليارات العام الماضي.

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