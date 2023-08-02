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عربي-دولي

رئيس جمهوريّة يُخاطر بحياته... منع أحد الأشخاص من تفجير قنبلة!

Lebanon 24
02-08-2023 | 09:45
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قال مصدر في ديوان رئاسة بشكيريا في روسيا، إن العسكري الذي هدد بتفجير قنبلة يدوية قرب أوفا، سلم نفسه لرجال الأمن بعد الحديث مع رئيس الجمهورية راضي خابيروف.

وفي التفاصيل، قام جندي من مواليد العام 1984، خلال نقله بعد فراره من الخدمة العسكرية إلى طبيب نفسي لفحصه، باستلال قنبلة يدوية وهدد بتفجيرها على طريق السيارات السريع "ناجيفسكي". وعلى الفور تم وقف حركة المرور في المنطقة وبدء مفاوضات مع العسكري المذكور.
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وللتحدث مع هذا العسكري، وصل رئيس جمهورية بشكيريا راضي خابيروف إلى مكان الحادث.

وقال مصدر: "نعم نؤكد، أن العسكري سلم نفسه لرجال الأمن، بعد التحدث مع رئيس الجمهورية". (روسيا اليوم)
 
 
 

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