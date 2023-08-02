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عربي-دولي

وفد من "إيكواس" في النيجر للتفاوض مع المجلس العسكري

Lebanon 24
02-08-2023 | 09:45
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أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الأربعاء، أن وفداً من المجموعة وصل إلى النيجر من أجل التفاوض مع قادة المجلس العسكري، الذين قادوا انقلاباً ضد الرئيس محمد بازوم.

وقال موفض "إيكواس" للشؤون السياسية عبد الفتاح موسى، إن الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر يقود الوفد إلى نيامي.
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ويلتقي مسؤولون عسكريون من "إيكواس"، الأربعاء، في عاصمة نيجيريا أبوجا، لمناقشة الوضع السياسي في النيجر، بعدما هدّد التكتل باستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري.
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