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عربي-دولي

بوتين يمنح وسام الشرف لوالدة رئيس الشيشان رمضان قديروف

Lebanon 24
02-08-2023 | 10:39
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، وسام الشرف لأيماني قديروفا، رئيسة صندوق أحمد قديروف العام الإقليمي، ووالدة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف. (روسيا اليوم)
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بوتين

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