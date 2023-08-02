بوتين يمنح وسام الشرف لوالدة رئيس الشيشان رمضان قديروف

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، وسام الشرف لأيماني قديروفا، رئيسة صندوق أحمد قديروف العام الإقليمي، ووالدة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف. (روسيا اليوم)



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