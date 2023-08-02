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عربي-دولي
إنتاج قنابل بتقنية ثلاثية الأبعاد في أوكرانيا
Lebanon 24
02-08-2023
|
11:00
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صمم أحد الهواة غير المحترفين لصناعة الأسلحة في كييف ويدعى ليوشا مع مجموعة من أصدقائه قنبلة يدوية خفيفة تزن حوالي نصف كيلو تحمل اسم "زايشيك" أو "أرنب".
وتستخدم مجموعة الهواة هذه تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج غلاف القنبلة قبل إرسالها لتعبئتها بالمتفجرات.
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وقامت مجموعة أخرى من الهواة، تدعى "جيش الطباعة"، بإنتاج أكثر من 30 ألف قنبلة مصممة بذات التقنية في الأشهر الأربعة الماضية، تحمل اسم "كاندي بومب" أو "قنبلة الحلوى".
ونتيجة لإنهاك مخازن الذخيرة الأوكرانية، يلجأ هؤلاء للصناعة اليدوية في محاولة لدعم القوات المرابطة على الجبهة في مواجهة روسيا. (سكاي نيوز)
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