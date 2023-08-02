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عربي-دولي

ترامب: أميركا في حالة تدهور وسأعيدها عظيمة أكثر من أي وقت مضى

Lebanon 24
02-08-2023 | 11:19
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اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن الدعم الذي يحصل عليه للترشح للرئاسة غير مسبوق وناجح.

وقال ترامب إن أميركا في حالة تدهور ووعد بأنه سيعيدها "عظيمة أكثر من أي وقت مضى".

ووُجّه الاتّهام إلى دونالد ترامب الثلاثاء على خلفيّة جهوده لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020، وهو التهديد القضائي الأخطر حتّى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضمّ حملته الانتخابيّة التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
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وهذا تطوّر غير مسبوق بالنسبة إلى رئيس أميركي سابق. وقد يُضطرّ الملياردير الجمهوري إلى المثول أمام المحكمة في خضمّ الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة العام المقبل. (العربية) 
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