دولة أوروبية تمنح هؤلاء السياح إقامة مجانية لمدة أسبوع.. ما السبب؟

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يمكن للسياح الذين أُرغموا على الفرار إثر الحرائق التي اندلعت في جزيرة رودوس اليونانية، العودة لأسبوع مجانا العام القادم، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأربعاء.ساهمت درجات حرارة مرتفعة جدا ومناخ جاف ورياح قوية في اندلاع حرائق استمرت أسبوعين مثيرة الفوضى في عز موسم السياحة الصيفية المزدحم في اليونان.وفر عشرات آلاف السياح والمواطنين من فنادق وقرى بجزيرة رودوس، فيما أُجلي المئات من كورفو ومناطق أخرى.