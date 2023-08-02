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عربي-دولي

دولة أوروبية تمنح هؤلاء السياح إقامة مجانية لمدة أسبوع.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-08-2023 | 12:13
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يمكن للسياح الذين أُرغموا على الفرار إثر الحرائق التي اندلعت في جزيرة رودوس اليونانية، العودة لأسبوع مجانا العام القادم، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأربعاء.

ساهمت درجات حرارة مرتفعة جدا ومناخ جاف ورياح قوية في اندلاع حرائق استمرت أسبوعين مثيرة الفوضى في عز موسم السياحة الصيفية المزدحم في اليونان.
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وفر عشرات آلاف السياح والمواطنين من فنادق وقرى بجزيرة رودوس، فيما أُجلي المئات من كورفو ومناطق أخرى.
 
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لقناة آي تي في البريطانية إن "الحكومة اليونانية ستقدم عطلة مجانية لأسبوع في رودوس في فصل الربيع أو الخريف القادم لجميع الذين قُطعت عطلاتهم بسبب حرائق الغابات". (العربية) 

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