بعد زواج دام 18 عامًا.. رئيس وزراء كندا يعلن انفصاله عن زوجته

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي في بيان يوم الأربعاء، أنهما انفصلا ووقعا اتفاقًا قانونيًا على ما يبدو بمناسبة انتهاء زواجهما الذي دام 18 عامًا.



وقال البيان: "لقد عملوا لضمان اتخاذ كل الخطوات القانونية والأخلاقية في ما يتعلق بقرارهم بالانفصال، وسيواصلون القيام بذلك للمضي قدمًا".

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وأضاف البيان: "إنهم لا يزالون عائلة قريبة، وصوفي ورئيس الوزراء يركزان على تربية أطفالهما في بيئة آمنة ومحبة وتعاونية"، مضيفاً "ستكون العائلة سويًا في إجازة تبدأ الأسبوع المقبل".

يُذكر أن لجاستن وصوفي ثلاثة أطفال.