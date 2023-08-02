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عربي-دولي

الشرطة الأميركية: الإتصال في شأن وجود مسلّح بالكونغرس كان كاذباً

Lebanon 24
02-08-2023 | 16:16
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قالت الشرطة الأميركية إن الاتصال في شأن وجود مسلح بالكونغرس كان كاذباً.
وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها تلقت تقارير تفيد بإطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ.
ودعت كافة الموجودين بمجلس الشيوخ على الاختباء.
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