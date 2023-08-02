الشرطة الأميركية: الإتصال في شأن وجود مسلّح بالكونغرس كان كاذباً

قالت الشرطة الأميركية إن الاتصال في شأن وجود مسلح بالكونغرس كان كاذباً.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها تلقت تقارير تفيد بإطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ.

ودعت كافة الموجودين بمجلس الشيوخ على الاختباء.

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