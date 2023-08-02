تشياني: عقوبات "إيكواس" غير قانونية

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رفض عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، اليوم الخميس، العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" ردا على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.وقال تشياني في خطاب تلفزيوني إن النيجر لن تخضع للضغوط الإقليمية والدولية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.وأضاف: "تلقينا بصدمة عقوبات "إيكواس" دون تشاور ودون اتخاذ تدابير وسيطة".وتابع: "هناك أمل في التغيير ومكافحة الإرهاب، ولن نخون ثقة شعب النيجر"، مؤكداً أن "الغالبية العظمى من الشعب وضعت ثقتها في مجلسنا لإنقاذ الوطن".وقال: "من يعارضوننا هم من يملكون علاقات مع لوبيات خارجية"، معتبراً أن "المواقف الخارجية العدائية والرادكالية لن يكون لها أي تأثير".