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عربي-دولي
تعيين سعيد للحشاني يهدف إلى إنجاح معركته ضد متنفذين داخل الإدارات
Lebanon 24
02-08-2023
|
19:30
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اعتبرت أوساط سياسية تونسية أن تعيين الرئيس قيس سعيد لأحمد الحشاني كرئيس حكومة جديد من داخل الإدارة التونسية، يهدف إلى إنجاح معركته ضد متنفذين داخل الإدارات ممن يحمّلهم مسؤولية الاحتكار والسعي لعرقلة عمل الدولة وإظهارها بمظهر العاجز عن مواجهة المشاكل، وخاصة توفير المواد الاستهلاكية الأساسية.
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ويرى مراقبون أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء حكومتها بذلوا كل ما في وسعهم لمواجهة الصعوبات، ومن بينها الصعوبات الخارجية، معتبرين أن تعيين الحشاني قد يضفي على أداء الحكومة بعض الحركية، لكنه في النهاية سيصطدم بالصعوبات نفسها، وأولى هذه الصعوبات كيفية تحصيل التمويلات لتغطية العجز المالي وتسديد الديون وتأمين الرواتب وحلحلة الوضع الاقتصادي.
ويشير المراقبون إلى أن حكومة بودن فشلت في تأمين تمويلات خارجية ذات قيمة بسبب فيتو الرئيس سعيد على شروط صندوق النقد الدولي، في وقت يشترط فيه مختلف الممولين على تونس الاتفاق مع الصندوق أولا، متسائلين: ماذا يمكن أن يفعل رئيس الحكومة الجديد لمواجهة هذه الأزمة؟
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