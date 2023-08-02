Advertisement

عربي-دولي

تعيين سعيد للحشاني يهدف إلى إنجاح معركته ضد متنفذين داخل الإدارات

Lebanon 24
02-08-2023 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1093869-638266208647298049.jpg
Doc-P-1093869-638266208647298049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت أوساط سياسية تونسية أن تعيين الرئيس قيس سعيد لأحمد الحشاني كرئيس حكومة جديد من داخل الإدارة التونسية، يهدف إلى إنجاح معركته ضد متنفذين داخل الإدارات ممن يحمّلهم مسؤولية الاحتكار والسعي لعرقلة عمل الدولة وإظهارها بمظهر العاجز عن مواجهة المشاكل، وخاصة توفير المواد الاستهلاكية الأساسية.
Advertisement
ويرى مراقبون أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء حكومتها بذلوا كل ما في وسعهم لمواجهة الصعوبات، ومن بينها الصعوبات الخارجية، معتبرين أن تعيين الحشاني قد يضفي على أداء الحكومة بعض الحركية، لكنه في النهاية سيصطدم بالصعوبات نفسها، وأولى هذه الصعوبات كيفية تحصيل التمويلات لتغطية العجز المالي وتسديد الديون وتأمين الرواتب وحلحلة الوضع الاقتصادي.

ويشير المراقبون إلى أن حكومة بودن فشلت في تأمين تمويلات خارجية ذات قيمة بسبب فيتو الرئيس سعيد على شروط صندوق النقد الدولي، في وقت يشترط فيه مختلف الممولين على تونس الاتفاق مع الصندوق أولا، متسائلين: ماذا يمكن أن يفعل رئيس الحكومة الجديد لمواجهة هذه الأزمة؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:55 | 2023-08-03
01:34 | 2023-08-03
01:16 | 2023-08-03
00:58 | 2023-08-03
00:56 | 2023-08-03
00:46 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24