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عربي-دولي

حكومة نيودلهي تُسابق الزّمن

Lebanon 24
02-08-2023 | 20:00
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وضعت الزيادة في وارداتها من النفط الروسي الهند أمام مرمى انتقادات الدول الغربية التي سارعت إلى اتهامها بخرق العقوبات المفروضة على صادرات موسكو من الطاقة. وتعتقد الدول الغربية أن السلوك الذي تنتهجه نيودلهي في هذا الشأن يُمثل تحديًا صارخًا للعقوبات المفروضة على روسيا، بهدف وقف مصادر تمويل آلة حربها الشرسة على جارتها أوكرانيا.
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وارتفعت صادرات الخام الروسي إلى الهند قبل أشهر، لكن هذا الاتجاه بدأ في التراجع أخيرا حيث تخزن البلاد ما يكفي لتلبية طلبها. وفضلت الهند الخام الروسي في الأشهر الأخيرة بسبب أسعاره الزهيدة مقارنة بالبدائل في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط في الهند خلال الفترة التي تتبع موسم الذروة التي ستحل في الأشهر المقبلة، قبل أن يرتفع مرة أخرى العام المقبل. ومن المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية تماشيا مع تخفيضات الإنتاج السعودية الطوعية في أوبك+.
وكانت الهند تستورد كميات كبيرة من الخام الروسي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، بفضل أسعار النفط التنافسية. وتقوض روسيا أوبك من خلال خصم سعر نفطها الخام بشكل كبير، مما مكّن العديد من الدول من الاستفادة من فرصة التخزين بتكلفة منخفضة بينما يكون الطلب مرتفعا.
وتعرّضت هذه الخطوة لانتقادات العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم بعد التطبيق التدريجي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للعقوبات على الطاقة الروسية خلال العام الماضي. وحثّ الرئيس جو بايدن والعديد من قادة الدول الأخرى الدول في جميع أنحاء العالم على تقييد استيراد النفط والغاز الروسيين لإدانة الحرب المستمرة والإضرار باقتصاد موسكو.
وسجلت واردات الهند من الخام الروسي في حزيران مستوى قياسيا بلغ 2.2 مليون برميل في اليوم، وهو ما يمثل نحو 40 في المئة من واردات الهند من النفط الخام. وكان ذلك بعد 10 أشهر متتالية من الزيادات.
وتجاوزت وارداتها من النفط الروسي في الشهر السابق إجمالي الواردات من أكبر المصدّرين التاليين لموسكو وهما المملكة العربية السعودية والعراق.

وتعدّ الهند ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، مما يجعلها سوقا مهما لروسيا.
وكانت الهند تستورد القليل من الخام الروسي قبل الحرب في أوكرانيا. ولكنها زادت وارداتها بشكل مطرد منذ أن عرض بوتين أسعار خام مخفضة، لضمان استمراره في بيع منتجات الطاقة إلى أولئك الذين ما زالوا مهتمين بشرائها. لكن من المحتمل أن تكون قدرة الهند على استيراد المزيد من النفط الروسي قد وصلت إلى الحد الأقصى مع دخولها موسم الرياح الموسمية التي يقل فيها الطلب. (العرب)
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