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ترودو يعلن انفصاله عن زوجته بعد زواج دام 18 عاماً

Lebanon 24
02-08-2023 | 20:30
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، انفصاله عن زوجته صوفي "بعد إجراء العديد من النقاشات الجدية والصعبة".
ووفقا للسيرة الذاتية الرسمية لترودو، فقد تزوجا في عام 2005 ولديهما 3 أطفال.
وقال ترودو، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "مرحبا بكم جميعا، نودّ أنا وصوفي أن نطلعكم على أننا اتخذنا قرار الانفصال، بعد إجراء العديد من النقاشات الجدية والصعبة".
وأضاف: "كما هو الحال دائماً، سنظل عائلة قريبة تتمتع بحب عميق واحترام لبعضنا البعض ولكل شيء بنيناه وسنواصل بناؤه، ومن أجل أطفالنا، نطلب منكم احترام خصوصيتنا وخصوصياتهم".
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وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي، في بيان، أن "ترودو وصوفي وقّعا اتفاقاً قانونياً لضمان اتخاذ جميع الخطوات القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بقرارهما للانفصال".
وطلب مكتب ترودو "احترام خصوصية الأسرة".
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