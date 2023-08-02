ترودو يعلن انفصاله عن زوجته بعد زواج دام 18 عاماً

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، انفصاله عن زوجته صوفي "بعد إجراء العديد من النقاشات الجدية والصعبة".

ووفقا للسيرة الذاتية الرسمية لترودو، فقد تزوجا في عام 2005 ولديهما 3 أطفال.

وقال ترودو، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "مرحبا بكم جميعا، نودّ أنا وصوفي أن نطلعكم على أننا اتخذنا قرار الانفصال، بعد إجراء العديد من النقاشات الجدية والصعبة".



Advertisement وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي، في بيان، أن "ترودو وصوفي وقّعا اتفاقاً قانونياً لضمان اتخاذ جميع الخطوات القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بقرارهما للانفصال". وأضاف: "كما هو الحال دائماً، سنظل عائلة قريبة تتمتع بحب عميق واحترام لبعضنا البعض ولكل شيء بنيناه وسنواصل بناؤه، ومن أجل أطفالنا، نطلب منكم احترام خصوصيتنا وخصوصياتهم".وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي، في بيان، أن "ترودو وصوفي وقّعا اتفاقاً قانونياً لضمان اتخاذ جميع الخطوات القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بقرارهما للانفصال".

وطلب مكتب ترودو "احترام خصوصية الأسرة".