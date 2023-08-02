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عربي-دولي

الروس يفشلون في التقدم على خطوط المواجهة.. هذا ما كشفه مسؤولون أوكرانيون

Lebanon 24
02-08-2023 | 23:19
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أعلن مسؤولون أوكرانيون أمس الأربعاء ان القوات الروسية لم تحقق أي تقدم على خطوط المواجهة لكنها متحصنة بشكل جيد في مناطق واقعة تحت سيطرتها مليئة بالألغام، وهو ما يجعل تحرك القوات الأوكرانية إلى الشرق والجنوب أمرا صعبا.
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وذكرت التقارير الروسية حول القتال على خط الجبهة ان 12 هجوما أوكرانيا تم صدها في منطقة دونيتسك.

وركز قسم كبير من النشاط العسكري الروسي على الغارات الجوية التي ألحقت الضرر بالبنية التحتية للحبوب في ميناء أوكراني على نهر الدانوب.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها دمرت زورقا مسيرا أوكرانيا حاول مهاجمة سفينة حربية روسية أثناء مرافقتها لسفينة مدنية بالبحر الأسود.

من جانبها قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن القوات الروسية "حاولت بإصرار وقف تقدمنا في قطاع باخموت. دون نجاح".

وكتبت على تطبيق تلغرام قائلة إن القوات الروسية تكثف احتياطياتها ومعداتها في ثلاث مناطق في الشمال حيث وردت تقارير عن قتال عنيف خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح أوليكسي دانيلوف رئيس مجلس الأمن الأوكراني أن القوات الروسية كان لديها الوقت الكافي خلال الشهور التي احتلت فيها أوكرانيا لإعداد دفاعاتها وزرع حقول ألغام شاسعة، مضيفا للتلفزيون الرسمي: "استعد العدو استعدادا شاملا لهذه الأحداث. عدد الألغام في المنطقة التي استعادت قواتنا السيطرة عليها هو جنون تام. في المتوسط هناك ثلاثة أو أربعة أو خمسة ألغام للمتر المربع".

وكرر دانيلوف تأكيدات الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن التقدم، رغم بطء وتيرته عن المأمول، لا يمكن التعجل فيه لتجنب المغامرة بالأرواح.

وزارة الدفاع الروسية قالت في روايتها للأحداث إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولات فاشلة للتقدم في عدة قطاعات في الأجزاء الجنوبية والشمالية من منطقة دونيتسك.(سكاي نيوز)



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