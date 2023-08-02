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عربي-دولي

بعد اتهامه بـ "التآمر ضد الدولة الأميركية".. هكذا تم اختيار القاضية التي سيمثل أمامها ترامب (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2023 | 23:21
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اتُّهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ"التآمر ضد الدولة الأميركية" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية، وذلك إثر تحقيق أشرف عليه المدّعي الخاص جاك سميث.

ومن المقرّر أن يحصل المثول الأولي لترامب اليوم الخميس أمام محكمة اتحادية في العاصمة الأميركية.
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وستتولى القاضية تانيا شوتكان النظر في القضية الجنائية ضد ترامب، ولكن كيف تم اختيار شوتكان لهذه المهمة؟

تعرفوا في الفيديو التالي على طريقة اختيار القضاة في مثل هذه القضايا الكبيرة.
 
 
 
 
 
ماذا جاء في لائحة الاتهامات الجنائية لترامب؟

وجهت لائحة اتهامات جنائية لترامب، يوم الثلاثاء، بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 خلال الفترة الي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي ارتكبها مؤيدوه في مبنى الكابيتول مع قيام وزارة العدل بمحاسبته على جهده غير المسبوق لمنع التداول السلمي للسلطة الرئاسية، وتهديد الديمقراطية الأميركية.

تلقي اللائحة، المكونة من أربعة اتهامات ضمن القضية الجنائية الثالثة ضد ترامب، نظرة أعمق على لحظة مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة أسفرت عن تحقيقات فيدرالية شاملة، وجلسات استماع عامة.

تؤرخ لائحة الاتهام لحملة من الأكاذيب حول نتائج الانتخابات استمرت عدة أشهر.

جاء في لائحة الاتهام أنه حتى عندما أدت تلك الأكاذيب إلى تمرد فوضوي في مبنى الكابيتول، سعى ترامب لاستغلال هذا العنف بالإشارة إليه كسبب لتأخير عملية فرز الأصوات، والتي حسمت هزيمته.

وتضمنت لائحة الاتهام، الصادرة يوم الثلاثاء، التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة التي قادها ترامب يوما ما، والاعتداء على "الوظيفة الأساسية" للديمقراطية.(سكاي نيوز)



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