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عربي-دولي

إطلاق نار عند مبنى مجلس الشيوخ الأميركي يُثير الذعر.. هذه حقيقته (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2023 | 23:35
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أعلن قال المتحدث باسم إدارة شرطة واشنطن هيو كارو، ان الشرطة لم تجد أي مطلق للنار أو أي مصاب بعد تقارير عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكونغرس، أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن البلاغ كان كاذبا على ما يبدو.

وأضاف كارو: "تلقينا بلاغا عن شخص يطلق النار. يبدو أنه بلاغ كاذب لم تقع إصابات، ولم نعثر على مطلق النار".

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة الكونغرس الأميركي، أنها تلقت بلاغا عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكابيتول، أمس الأربعاء، وحثت الموجودين داخل مكاتب مجلس الشيوخ على الاحتماء.

ومجلس الشيوخ حاليا في عطلة صيفية، وغالبية أعضائه ليسوا في مكاتبهم.

وقالت الشرطة في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "على كل شخص في مباني مجلس الشيوخ الاحتماء بالداخل في مكانه لورود بلاغ عن شخص يطلق النار. ونشير لعدم وجود أي تقارير مؤكدة عن إطلاق الرصاص".
 
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وذكرت قناة "فوكس نيوز" أنه "تم إجلاء كافة الموجودين في مجلس الشيوخ". كما تقرر إرسال تعزيزات أمنية مكثفة لمحيط مجلس الشيوخ.

وقالت الشرطة الأميركية فور تلقي البلاغ، إن "عناصرنا تواصل البحث في الكونغرس وفي محيطه بعد تقارير عن إطلاق نار".

وأضافت الشرطة الأميركية: "نطالب بالابتعاد عن مبنى الكونغرس، ونواصل التحقيقات".

وانتهت القصة بتأكيد الشرطة الأميركية أن البلاغ عن إطلاق النار كان كاذبا.(العربية)



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