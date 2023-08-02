وزير خارجية ليبيا السابق يكشف جوانب من شخصية القذافي.. كان قارئاً من الطراز الأول

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كتبت "الشرق الأوسط":ضمن مذكراته التي ستصدر بعنان بعنوان "سنواتي... مذكرات"، كشف عبد الرحمن شلقم، وزير الخارجية الليبي السابق، جوانب من شخصية الزعيم الراحل معمر القذافي ولا يُخفي إعجابه به.كتب شلقم: "قُلْ ما تشاء عن معمر القذافي، تستطيع أن تنتقد شخصيته بلسان أو قلم سياسي أو آيديولوجي، إلا أنه لا أحد يستطيع أن يُنكر أنه كان قارئاً من الطراز الأول، بل هو دارس يتعمق فيما يقرأ ويختار كتبه بعناية".وأضاف أن القذافي "درس مبكراً وبعناية كتاب ميكيافلي (الأمير) ولم يفارقه طوال حياته، وكذلك كتاب هتلر (كفاحي)، و(الكتاب الأحمر) للزعيم الصيني ماوتسي تونغ، إضافةً إلى (مقدمة ابن خلدون)، وكتب التاريخ القديم والحديث، لكنه في كتابه الأخضر لم يقتبس مباشرة شيئاً من تلك الكتب ولم يستعن بأي شخص في التأليف.القذافي وصدام وغزو العراقوروى شلقم انه بعد الغزو الأميركي للعراق وإسقاط الرئيس السابق صدام سين ونظامه البعثي، تنازعت القذافي مشاعر وهواجس عدَّة. لم يكن آسفاً على صدام ونظامه لكن السؤال بالنسبة إليه كان، هل سيكون ما حدث ضربة أميركية استثنائية أم سيكون لها امتداد وتفتح باباً لسياسة تغيير الأنظمة بقوة السلاح، وفي القمة العربية التي عُقدت في دمشق سنة 2008 قال في خطابه أمام القمة: "لقد غزت أميركا العراق وأعدمت رئيسه ونحن نتفرج، والدور جاي عليكم كلكم". في خضمّ ما حدث للعراق التقيت الأخ العقيد وكان يضع يده على خده ويطرح الكثير من الأسئلة حول مواقف الدول العربية والأجنبية مما حدث، وماذا يمكن أن نفعل، وفي سياق حديثه قال: «لم يعمل صدام من أجل العراق بل سخَّر إمكانات بلاده لمجده الشخصي، وخاض معارك عبثية مع الأكراد ومع إيران، وغزوه للكويت أضاع فيه المئات من أرواح العراقيين، وأهدر فيه مقدرات العراق الهائلة»، وقال إنه «لا فائدة من أن ندخل في صدامات سياسية مع أحد بسبب ما حدث، لقد دفع صدام ثمن تصرفاته الطائشة».وتابع: "هزّه ذلك الحدث بقوة، وبدأ يراجع سياساته وتوجهاته. لأول مرة أسمع منه عبارة صاغها في سؤال مكثف يقرع جدران الماضي، ويلقي حجراً ضخماً في بحيرة صبَّت فيها روافد تدفقت عبر سنوات طويلة من العداء والمواجهة الكلامية والسياسية والعسكرية مع أميركا، قال: «لا أعرف ما الذي دفعنا للدخول في عداء وصراع عنيف وطويل مع أميركا». طبعاً لم أنطق بالإجابة التي أعرفها. هو يعلم أكثر من أي شخص آخر الدافع الذي جعله يخوض معارك عن قُرب وبُعد مع الولايات المتحدة الأميركية رغم تغير رؤسائها الجمهوريين والديمقراطيين."اما الحدث الثاني الأكثر تأثيراً على القذافي فكانت الغارات الأميركية على طرابلس وبنغازي رداً على تفجير الطائرة الأميركية فوق بلدة لوكربي الأسكوتلندية سنة 1988. (الشرق الأوسط)لقراءة المقال كاملا اضغط هنا