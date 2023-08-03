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عربي-دولي

بسبب الحرب في أوكرانيا... الصين تهاجم "الناتو"

Lebanon 24
03-08-2023 | 00:16
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قالت الصين إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" هو السبب الرئيسي في تفاقم أزمة أوكرانيا التي انقلبت إلى حرب شاملة، في أحدث هجوم كلامي لبكين على الحلف العسكري الغربي.

اتهام من دبلوماسي رفيع
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قال السفير الصيني لدى روسيا، زانغ هانوي، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية إنه لأكثر من 30 عاما، عمل الناتو على تغذية التوترات في كل مكان.
اتهم الحلف بأنه يزعزع الاستقرار ويشجع الانفصالية، كما حدث في كوسوفو وليبيا وأفغانستان.


ذكر أن الناتو هو السبب الرئيسي في حرب أوكرانيا بعد توسعه 5 مرات شرقا بطريقة خطيرة أثرت على النظام الذي أعقب نهاية الحرب الباردة والأمن في أوروبا.
ولكون الحلف من مخلفات الحرب الباردة، كان عليه أن يختفي بمجرد نهاية تلك الحرب، لكنه استمر في الازدهار متغذيا على إشعال الحروب وإذكاء الصراعات، وفق الدبلوماسي الصيني.
دأبت الصين على توجيه الانتقادات للقوى الغربية المخرطة في حرب أوكرانيا، وخاصة "الناتو".

موقف الحلف من الصين

يرى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن هناك انحيازا صينيا متزايدا إلى جانب روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
يقول الحلف إن الصين رفضت إدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
يؤكد الحلف أن الصين ليست خصما لكن سلوكها ينطوي على عدائية متزايدة.(سكاي نيوز عربية) 
 
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