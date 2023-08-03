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عربي-دولي

قائد انقلاب النيجر يرفض كل العقوبات.. هذا ما قاله في خطاب متلفز

Lebanon 24
03-08-2023 | 01:16
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أكد قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، أمس الأربعاء، "رفض كل العقوبات" التي فرضتها دول غرب إفريقيا المجاورة على النيجر و"رفض الخضوع لأي تهديد".

وقال الجنرال تياني في خطاب متلفز عشية ذكرى استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة، إن "المجلس الوطني لحماية الوطن" يرفض كل هذه العقوبات ويرفض الخضوع لأي تهديد أيا يكن مصدره"، مضيفا "نرفض كل تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر".
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واعتبر تياني أنه لا يوجد "أي سبب موضوعي" يدفع الفرنسيين لمغادرة البلاد، في حين تتواصل عمليات إجلاء تجريها باريس لمئات من مواطنيها والرعايا الأوروبيين.

وقال تياني إن الرعايا الفرنسيين "لم يتعرّضوا أبدا لأدنى تهديد" و"ما من سبب موضوعي" يستدعي مغادرتهم البلاد.

الولايات المتحدة تأمر بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر
هذا وأمرت الولايات المتحدة، الأربعاء، بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر بعد أسبوع على الانقلاب الذي شهدته البلاد، حسب ما أعلنت وزارة الخارجيّة.

وقالت وزارة الخارجيّة في تحديث سفر مُحدَّث بشأن النيجر نشرته مساء أمس الأربعاء على موقعها الإلكتروني، إنّها أمرت "نتيجة لهذا التطوّر بمغادرة الموظّفين الحكوميّين غير الأساسيّين في السفارة" مع عائلاتهم.

توازيا، رفعت وزارة الخارجيّة الأميركيّة مستوى التأهّب للنيجر من الدرجة الثالثة إلى الرابعة، ناصحة جميع مواطنيها بعدم السّفر إلى هناك بسبب الوضع الأمني.(العربية)


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