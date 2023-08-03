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عربي-دولي

ضمان سلامة سفارتها... هذا ما طلبته فرنسا من النيجر

Lebanon 24
03-08-2023 | 01:55
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طلبت فرنسا من "قوات الأمن النيجرية اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، خصوصا تلك التابعة لفرنسا، بشكل كامل" خلال التظاهرات المقررة، الخميس.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان أنه "في حين تصدر عدة دعوات للتظاهر في 3 أغسطس، تذكر فرنسا بأن أمن المقرات والموظفين الدبلوماسيين هي التزامات بموجب القانون الدولي وخصوصا اتفاقية فيينا"، بحسب وكالة فرانس برس.
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وخرجت تظاهرة ضد السفارة الفرنسية في نيامي، الأحد الماضي، اتسمت بالعنف ودفعت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، لإطلاق عملية إجلاء لرعاياها.

وخلال تلك التظاهرة التي خرجت بعد أيام على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس النيجري، محمد بازوم، حُطّمت نوافذ بينما حاول المحتجون الذين هتفوا بشعارات مناهضة لباريس اقتحام السفارة.

وأشارت الخارجية الفرنسية أيضا إلى أن المجال الجوي مغلق في النيجر، وبالتالي لن يكون بإمكان الفرنسيين المغادرة بمفردهم.

وتم تخصيص خمس طائرات عسكرية لعمليات الإجلاء، فيما لم تعلن الخارجية بعد العدد الكامل للأشخاص الذين تمت إعادتهم.

وذكرت، مساء الأربعاء، بأن الرحلة الرابعة رفعت عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى 992، بينهم 560 فرنسيا "إلى جانب العديد من المواطنين الأجانب". 

وفي حين تتضمن القوائم القنصلية أسماء 1200 فرنسي، إلا أن بعضهم يقضون إجازات في الخارج. 

وبدورها، أمرت الولايات المتحدة الأربعاء بإجلاء موظفيها غير الأساسيين من مقر سفارتها في نيامي.(الحرة) 
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