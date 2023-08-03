





واجه ما يقرب من 300 أسير حرب، أوكراني وروسي، الموت أو الاعتقال في أواخر أيلول 2022. وعندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة حوالي 300000 من المجندين الروس للقتال على الجبهة الأوكرانية، شعر الشبان الروس أن مصيرهم سيكون إما الموت أو الاعتقال.

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وبحسب شبكة "CNBC" الأميركية، "ولكن في اليوم عينه، أصدرت الدول المتحاربة إعلانًا مفاجئًا بأنها توصلت إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، والذي من شأنه إطلاق سراح المقاتلين المعتقلين والسجناء السياسيين. وشكلت هذه الخطوة، وهي الأهم منذ أن شنت روسيا غزوها على أوكرانيا في شباط، صدمة لأفراد أسر المحتجزين. إنما لم تكن لا روسيا ولا أوكرانيا ولا حتى الغرب أصحاب الفضل. فخلف الكواليس، أشرف اثنان من القادة غير المتوقعين على العمل التفاوضي الشاق: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وتابعت الشبكة، "وفي ذلك الوقت، كتب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان على تويتر: "أود أن أشكر الحكومة التركية على المساعدة في تسهيل تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، والتنويه بقيادتها في ما يتعلق بصفقة الحبوب". ومن جانبها، توسطت المملكة العربية السعودية في عودة 10 رعايا أجانب أسرتهم روسيا وكانوا يقاتلون في أوكرانيا، اثنان منهم من الجنسية الأميركية، وذلك بفضل العلاقة الوثيقة بين ولي العهد السعودي وبوتين. وكتب سوليفان في منشور منفصل "نشكر ولي العهد وحكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل المهمة"."

وأضافت الشبكة، "حالياً، تخطط المملكة العربية السعودية لعقد قمة سلام أوكرانية في جدة، حيث تمت دعوة أوكرانيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية والصين والهند والبرازيل من بين العديد من الدول الأخرى. وأفادت تقارير في تموز أن القادة السعوديين والأتراك يحاولون التوسط في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين رحلتهم روسيا قسراً إلى عائلاتهم. في غضون ذلك، تحاول تركيا إحياء صفقة حبوب البحر الأسود والتي سبق أن توسطت في ابرامها في منتصف عام 2022. ويمنح كل من الثقل السياسي كثاني أكبر جيش في الناتو والسيطرة على المضائق التركية، والتي تُعد نقطة الدخول الوحيدة من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط، تركيا نفوذًا دبلوماسيًا خاصًا".

ورأت الشبكة أن "صعود ما يسمى بـ "القوى الوسطى" في التوسط في مثل هذا الصراع الواسع النطاق يشير إلى عالم جديد حيث يمكن للاعبين خارج الولايات المتحدة والغرب اتخاذ القرار، وحيث لا تُجبر الدول الأصغر على ربط نفسها بالولايات المتحدة أو روسيا أو الصين".

عالم متعدد الأقطاب

وبحسب الشبكة، "قال حسين إيبيش، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، للشبكة، إن هذه التغييرات تعكس "صعود التعددية القطبية العالمية وصعود قوى إقليمية متوسطة المستوى يكون لها دور بارز على الصعيد الدولي". وأضاف: "المملكة العربية السعودية وتركيا مثالان جيدان لمثل هذه القوى المتوسطة المستوى". يُنظر إلى كل من تركيا والمملكة العربية السعودية على نطاق واسع على أنهما وسطاء يتمتعون بمكانة ممتازة، نظرًا لأن كلاهما يتمتع بعلاقات جيدة مع بوتين وفي الوقت نفسه مع الغرب".

وتابعت الشبكة، "إن هذه الجهود تصب في مصلحة الدولتين. كما وإن الحفاظ على المواقف المستقلة يساعد في علاقات البلدين مع قوى أخرى مثل الصين وكذلك مع الدول المحايدة في جنوب الكرة الأرضية مثل الهند والبرازيل. وبالطبع لدى كييف سبب لاحترام كلاهما، فتركيا تدعم أوكرانيا بأسلحة ومساعدات كبيرة، في حين دعا ولي العهد السعودي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة في أيار للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية وإيصال صرخته إلى رؤساء الدول العربية".

ما الذي يمكنهما تحقيقه بالفعل؟

بحسب الشبكة، "يتطلب القيام بمهمة التوسط في أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بعض الواقعية. وقال إيبيش إن تركيا والمملكة العربية السعودية "من بين الجهات الفاعلة التي يمكن أن تساعد في منع المزيد من التصعيد في حرب أوكرانيا، ولكن سيكون من المبالغة الاعتقاد أنهما الجهة الرئيسية أو الوحيدة المحتملة". وقال أيهم كامل من مجموعة "أوراسيا" إن قمة السلام المقبلة التي تستضيفها السعودية "من غير المرجح أن تمثل خطوة جادة نحو محادثات سلام قادرة على إنهاء الحرب في المستقبل القريب"."

وتابعت الشبكة، "امتنع العديد من الدول النامية إلى حد كبير عن اتخاذ طرف في الحرب أو حتى إدانة الغزو. واقترح البعض، مثل البرازيل، أن تتنازل أوكرانيا عن الأراضي لروسيا لإنهاء القتال، وهو اقتراح ترفضه كييف بشكل قاطع. ومع ذلك، في صراع بدأت فيه مخاطر اندلاع حرب نووية بالظهور، يتم الترحيب حتى بالتقدم الدبلوماسي المحدود والاتصال".