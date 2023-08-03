الأزمة في السودان الى مزيد من التفاقم.. 6.3 مليون شخص على حافة المجاعة

بعدما أكدت منظّمة العفو الدولية، أن المدنيّين يعيشون "رعبًا لا يمكن تصوّره" في السودان، حيث تدور مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أطل شبح المجاعة مجدداً.



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وأضاف أن ما يقرب من 6.3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد. فقد صدر تقرير جديد عن منظمة "الفاو" المعنية بالأمن الغذائي، يكشف أن أكثر من 20.3 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.وأضاف أن ما يقرب من 6.3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد.

كما تابع أن أكثر من 42% من سكان البلاد يعانون انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 50% من سكان مناطق النزاع يواجهون الجوع الحاد.



كذلك أوضح أن عددا من يعانون من انعدام الأمن الغذائي تضاعف خلال عام واحد، مشيرا إلى أن الولايات الأكثر تضرراً هي الخرطوم و كردفان ودارفور.